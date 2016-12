İspanyol basınından Arda Turan'a şok

Yapılan yorumlarda, "Zidane'ın takımı maçın son yarım saatinde korkunç bir futbol oynadı. 1-0 yenik duruma düştükten sonra Nou Camp'ta galip geldi. Barça'nın 3 dişi (Messi, Neymar, Suarez) başarısızdı. Maçın belirleyici ismi Ronaldo oldu." denildi. Ayrıca, Real Madridli Marcelo'nun maç sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada ligde 4-0 kaybettikleri ilk karşılaşmaya atfen "Taraftarlara bir borcumuz vardı. Madrid taraftarı her zaman kutlama yapmaya layık. Bu takım daha yukarılarda olmalı ve biz de her şeyimizi vermeliyiz." şeklindeki sözleri öne çıkarıldı.

Cristiano Ronaldo'yu manşetine çıkartan AS gazetesi de "Madrid 10 kişi oynadığı sırada Portekizli futbolcu sonucu belirledi." diye yazdı. Real Madrid'in 51 yıl sonra Nou Camp Stadı'nda yenik duruma düştükten sonra maçı galibiyetle bitirdiğine atıf yapan AS, Madrid takımının en iyisinin Casemiro olduğunu öne sürdü.

Katalan gazeteleri ise 24 Mart'ta vefat eden Johan Cruyff için maç öncesinde yapılan anma etkinliklerini manşetlerine çıkarttı.

Sport, "Barça'nın oynamasını bilemediği bir El Clasico'ya rağmen Cruyff her zaman tarihte kalacak." ifadesini kullandı. "Barça, El Clasico'nun kıymetini bilemedi" ifadesini iç sayfalarında başlıkta kullanan Sport, "Madrid, Nou Camp'ta sahaya yarı ölü çıktı, psikolojik olarak canlanarak ayrıldı. Barça ise sezonun en belirleyici döneminin başladığı bir anda, en kötü zamanda bulutlardan indi. Barcelona'nın yenilgisi endişelendiriyor. Liderliğini sürdürse de Madrid'e hayat verdi" yorumunu yaptı.

"Heyecan ve fren", "Onlar insan, Johan efsane" başlıklarını atan El Mundo Deportivo da Cruyff için yapılan anmanın herkesi heyecanlandırdığını ama gecenin kötü bittiğini yazdı. "Real Madrid, Nou Camp'ın neşesini kaçırdı." diye yazan gazete "Hayal kırıklığı mükemmel giden bir sezonu kirletmemeli." ifadesini kullandı. Diğer Katalan gazetelerinden La Vanguardia "Lig beklemek zorunda.", El Periodico da "Cruyff'a anma ve fiyasko." başlıklarını attı.



ARDA'YA ELEŞTİRİ



İspanyol basınında Arda Turan ile ilgili yapılan değerlendirmelerde de Türk futbolcuya bu sezonki en kötü not verildi. Marca, "Oyuna girdiği an Barcelona'nın maçtan koptuğu an oldu. Bu denk mi geldi yoksa gelmedi mi bilinmez ama Türk futbolcu Rakitic'in yaptığından daha iyisini yapmak için hiçbir işe yaramadı." diye yazdı.

Sport, "Arda oynadı mı? Oyuna girişi büyük bir yanlıştı. Orta saha çok zayıf kaldı ve Madrid, Barça'nın üzerinden geçti.", El Mundo Deportivo da "Arda tanınmayacak haldeydi. Rakitic'in yerine oyuna girdi top ve maç Real Madrid'de kaldı. Hücumda sahada kendine bir yer bulamadı ve defansa daha az yardım etti." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in takım ruhunu bu sezon ilk defa sahaya yansıttığını başlığa çıkaran El Pais ve El Mundo gazeteleri, eflatun-beyazlı takımın pes etmediği ve geriden gelerek Barça'nın yenilmezlik unvanı sonlandırdığı görüşüne yer verdi.