İşte Bruno Alves'in yeni takımı

İtalya’da ikinci futbol ligi Serie B’yi şampiyon tamamlayarak bir sezon aradan sonra yeniden Serie A’ya yükselen Sardunya adası takımı Cagliari, defansını Alves ile takviye etti.



Cagliari’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sahada bugüne kadar dünyanın önemli forvetleriyle mücadele etmiş, tekniği, fiziksel gücüyle gerçek bir savaşçı" olarak tanımlanan 34 yaşındaki Alves ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi deneyimi olan ve Portekiz Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan deneyimli isimle 30 Haziran 2018’e kadar sözleşme imzalandığı ve 1 yıl da opsiyon hakkı bulunduğu belirtildi.



2013'te geldiği Fenerbahçe’de 3 sezon forma giydikten sonra bu sezon ayrılan Alves, İtalyan takımına bonservissiz transfer oldu.



Sarı lacivertli kulüpten 3 yılda 7.5 milyon Euro alan Portekizli futbolcu, yeni takımından 2 yılda 2.8 milyon Euro kazanacak.