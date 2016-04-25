İşte o taraftarın ilk ifadesi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 89. dakikasında tribünden sahaya atlayarak hakem Volkan Bayarslan'a yumruk ve tekme atan 17 yaşındaki O.M. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir grup taraftarın emniyet çıkışı hakeme saldıran genç lehine tezahürat yapması da dikkatlerden kaçmadı.

O.M. savcılıkta verdiği ifade sonrasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

17 yaşındaki O.M. çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?



Bu arada, 'haber61.net'in haberine göre O.M. verdiği ifadesinde, "Son haftalarda hakem hataları nedeniyle puan kaybediyoruz. Buna sinirlendim. BU maçta da hakem hataları oldu. Bu yüzden sahaya girdim ve hakemlere tepki gösterdim" dedi.