Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İşte o taraftarın ilk ifadesi

Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya girerek hakem Volkan Bayarslan'a saldıran 17 yaşındaki O.M çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İşte o taraftarın ilk ifadesi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 89. dakikasında tribünden sahaya atlayarak hakem Volkan Bayarslan'a yumruk ve tekme atan 17 yaşındaki O.M. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir grup taraftarın emniyet çıkışı hakeme saldıran genç lehine tezahürat yapması da dikkatlerden kaçmadı.

O.M. savcılıkta verdiği ifade sonrasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

17 yaşındaki O.M. çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

Bu arada, 'haber61.net'in haberine göre O.M. verdiği ifadesinde, "Son haftalarda hakem hataları nedeniyle puan kaybediyoruz. Buna sinirlendim. BU maçta da hakem hataları oldu. Bu yüzden sahaya girdim ve hakemlere tepki gösterdim" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.