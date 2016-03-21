Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İtalyan takımı: Türkiye'ye gitmek istemiyoruz

Son dönemdeki terör olaylarını bahane eden İtalya'nın Cucine Lube Civitanova takımı, çarşamba günü Ankara'da Halkbank ile oynayacağı Erkekler Şampiyonlar Ligi maçının tarafsız sahaya alınması için Avrupa Voleybol Konfederasyonu'na (CEV) başvurdu.

İtalyan takımı: Türkiye'ye gitmek istemiyoruz
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Özkan Mutlugil, Habertürk'e yaptığı açıklamada, müracaat yazısının kendilerine ulaştığını belirterek, "İtalyan kulübü, CEV'e başvurarak maçın tarafsız sahada oynanmasını istemiş. Bu yazı cumartesi günü elimize ulaştı. Bizim federasyon olarak duruşumuz bellidir. Ankara, dünyanın tüm başkentleri kadar güvenlidir. Kendilerine her türlü güvenceyi verdik. Bu isteği yerine getirmek teröre prim vermek olur. Emniyet yetkilileriyle de konuştuk. Bize her türlü güvenlik önleminin alınacağına dair garanti verdiler. Bunları CEV'e de ilettik" ifadelerini kullandı.

SON KARARI CEV VERECEK

Maçın tarihi ve yeri daha önceden belirlendiği için son kararı CEV'in vereceğini belirten Mutlugil, "Şu anda alınan resmi bir karar olmadığı için maç planlandığı gibi oynanmak zorunda. Eğer rakip gelmezse ceza alır ve turu Halkbank geçer. Ancak CEV'in maçın oynanacağı yeri değiştirme veya maçı erteleme yetkisi var. Biz gerekli yanıtı ve güvenlik konusunda alınacak tedbileri kendilerine ilettik. Bundan sonrası beklemek olacak" diye konuştu.İTALYAN EKİBİ İLK MAÇI 3-2 KAZANMIŞTI
Civitanova ile Halkbank arasında İtalya'da oynanan ilk maç 3-2 evsahibinin üstünlüğü ile sona ermişti. Başkent ekibi, çarşamba günü oynayacağı maçta 3-0 ve 3-1'lik galibiyetlerde turu geçen taraf olacak. 3-2 de ise altın set oynanacak ve 4'lü finallere gidecek takımı bu set belirleyecek.
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.