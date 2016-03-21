İtalyan takımı: Türkiye'ye gitmek istemiyoruz

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Özkan Mutlugil, Habertürk'e yaptığı açıklamada, müracaat yazısının kendilerine ulaştığını belirterek, "İtalyan kulübü, CEV'e başvurarak maçın tarafsız sahada oynanmasını istemiş. Bu yazı cumartesi günü elimize ulaştı. Bizim federasyon olarak duruşumuz bellidir. Ankara, dünyanın tüm başkentleri kadar güvenlidir. Kendilerine her türlü güvenceyi verdik. Bu isteği yerine getirmek teröre prim vermek olur. Emniyet yetkilileriyle de konuştuk. Bize her türlü güvenlik önleminin alınacağına dair garanti verdiler. Bunları CEV'e de ilettik" ifadelerini kullandı.

SON KARARI CEV VERECEK



Maçın tarihi ve yeri daha önceden belirlendiği için son kararı CEV'in vereceğini belirten Mutlugil, "Şu anda alınan resmi bir karar olmadığı için maç planlandığı gibi oynanmak zorunda. Eğer rakip gelmezse ceza alır ve turu Halkbank geçer. Ancak CEV'in maçın oynanacağı yeri değiştirme veya maçı erteleme yetkisi var. Biz gerekli yanıtı ve güvenlik konusunda alınacak tedbileri kendilerine ilettik. Bundan sonrası beklemek olacak" diye konuştu.İTALYAN EKİBİ İLK MAÇI 3-2 KAZANMIŞTI

Civitanova ile Halkbank arasında İtalya'da oynanan ilk maç 3-2 evsahibinin üstünlüğü ile sona ermişti. Başkent ekibi, çarşamba günü oynayacağı maçta 3-0 ve 3-1'lik galibiyetlerde turu geçen taraf olacak. 3-2 de ise altın set oynanacak ve 4'lü finallere gidecek takımı bu set belirleyecek.