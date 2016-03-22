Kadınlar Euroleague Final Four’u Ülker Sports Arena’da

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 15-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Kadınlar Euroleauge Final Four organizasyonunda maçlar Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kadınlar Euroleague'de Final Four heyecanı Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde İstanbul’da yaşanacak. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde 15-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek dörtlü final organizasyonunda maçlar, Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak. 25 Ocak 2012'de kapılarını Türk ve Dünya Basketbolunun hizmetine açan Fenerbahçe Ülker Sports Arena yeni bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kadınlar Euroleague'de 15-17 Nisan tarihleri arasında yapılacak ve 2015-2016 sezonunun şampiyonunun belli olacağı Final Four organizasyonu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek. Final Four'da Fenerbahçe’nin yanı sıra iki Rus ekibi Nadejda Orenburg ve Ekaterinburg ile Çek Cumhuriyeti’nden USK Prag mücadele edecek.

15 Nisan’da oynanacak yarı finallerde Fenerbahçe, Nadejda Orenburg ile USK Prag da Ekaterinburg ile karşılaşacak. 16 Nisan’ı takımlar maç yapmadan geçerken, 17 Nisan’da önce yarı finalde mağlup olan takımlar üçüncülük maçı oynayacak.

Ardından da yarı finallerin galipleri, Şampiyonluk Kupası’nı kazanmak için sahaya çıkacaklar.

Arka arkaya 5. kez Euroleague'de son dörde kalmayı başaran Potanın Kraliçeleri, son dört sezonda iki ikincilik; iki de dördüncülük elde etmişti Fenerbahçe Ülker Sports Arena, daha önce NBA Avrupa Turu kapsamında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın NBA takımlarından Boston Celtics, Oklahoma City Thunder ve San Antonio Spurs'le oynadığı maçlarla; 2014 Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda da çeyrek finalden finale kadar oynanan tüm karşılaşmalara da ev sahipliği yapmıştı."