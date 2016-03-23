Kaybettik, berabere kaldık ve tek maç kazanabildik. Herkes bitti sandı. Ama inanmaya devam ettik ve üst üste zaferler kazanırken, hiç yenilmedik. Elemelerin son 3-4 ayındaysa Avrupa'nın en iyi milli takımları arasına girdik. İzlanda'ya attığımız son dakika golüyle en iyi grup üçüncüsü olarak EURO 2016'ya kalma başarısını gösterdik. İnanılmaz bir duyguydu. Her oyuncu finallere kalmak ister ve oradaki performansımızla herkesi etkilemek istiyoruz." dedi.

Finallerde D Grubu'nda yer alan rakiplerini de değerlendiren Caner, "Elemelerin ardından finallerde yine Çek Cumhuriyeti ile oynayacağız. Biz onlardan, onlarda bizden uzak kalamıyor. İspanya'yı söylememe bile gerek yok, tüm takım en yüksek kalitedeki oyunculardan kurulu. Hırvatistan da öyle. Ama biz de gerçekten kaliteli bir takımız." ifadelerini kullandı.

Takım olarak en önemli sorunlarının maçlara odaklanma olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Ama tüm dünya ve Avrupa, kendimizi maça verdiğimizde neler yapabileceğimizi biliyor. İlk maçtan itibaren çok iyi konsantre olmalıyız. O zaman rakibimiz İspanya, Hırvatistan veya Çek Cumhuriyeti olsun, hiç fark etmez. Kendimizden başka rakibimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Caner Erkin, şampiyonaya mental olarak hazırlıklı olup olmadığına ilişkin soruya ise, "Kariyerimde ilk kez EURO 2016'da oynayacağım. Öncelikle, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için konsantre olmuş durumdayım. Sonrasında, şampiyonaya kendimi hazırlamam için bir süreç olacak. Şu an tek düşüncem şampiyon olup olamayacağımız. Ama aklımın bir kısmı da finallerde. Orada oynayacağım için kendi açımdan gerçekten heyecan duyuyorum." cevabını verdi.

UEFA'ya röportaj veren 27 yaşındaki futbolcu, EURO 2016 elemelerine iyi bir başlangıç yapamamalarına rağmen daha sonra toparlandıklarını belirterek, "Gerçekten de kötü başladık.