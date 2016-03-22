Leicester City'nin inanılmaz yükselişi

Leicester City, 2015-16 sezonunda kaldığı yerden devam etti. 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve sadece 3 yenilgi aldı. Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham gibi takımları geride bırakıp 66 puanla lider oldu. Hem de en yakın rakibi Tottenham'ın 5 puan önünde...

Leicester City, son bir yılda Premier Lig'de 40 maça çıktı. Bunların 26'sını kazandı; 10'unda berabere kalırken sadece 4'ünü kaybetti. 40 maçta 88 puan toplamayı başardı.

Leicester City'nin son 1 yılı insana "Nereden nereye" dedirtiyor. Çünkü bu takım tam bir yıl önce 21 Mart 2015'te Premier Lig'de son sıradaydı. 29 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 yenilgi alarak sadece 19 puan toplamışlardı. 27 gol atabilmiş ve kalelerinde 48 gol görmüşlerdi. Yirminci sıradaki Leicester ile düşme hattının hemen üstünde 17'nci olan Sunderland arasında 7 puan fark vardı. Leicester 2014-15 sezonunda kalan 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Tek mağlubiyet 27. haftadan ertelenen Chelsea karşısındaydı. Sezonu 38 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 yenilgiyle 41 puanla 14. sırada tamamladı.