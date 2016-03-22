Mahmut Uslu'dan F4 açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin İstanbul'da düzenlenecek olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Mahmut Uslu, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Sports Arena'da yapılacak olmasıyla ilgili FBTV'ye değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde daha önce 5 kez mücadele ettiklerini ve 2 kez final oynadıklarını belirten Uslu, "Öncelikle FIBA'ya teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü masa tenisinde bile uluslararası turnuva vermiyorlar gibi. Biz, UEFA karşılaşması olan Braga maçında da bunu hissettik. Dolayısıyla bugün şu görüldü ki yalnız burada değil Avrupa'nın göbeğinde de bu tür terör olayları var. O yüzden birliktelik sadece Fenerbahçe için değil, bütün kulüplerin, bütün insanların, Türklerin bütünleşmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak olmalarının önemli olduğunu anlatan Uslu, şunları kaydetti:

"FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali gibi önemli bir turnuvayı tekrar buraya almak çok önemli bir olaydı. Çünkü iki tane Rus takımı da gelecek. Onlara da misavirperverliğimizi göstereceğiz. İnanıyorum ki Ülker Sports Arena'yı 12-13 bin kişiyle dolduracağız. İki kez finalde kaybettiğimiz bu turnuvada şampiyon olmak istiyoruz. Takımımıza çok güveniyoruz, inşallah da şampiyon olacağız. Bütün ülkenin dualarıyla mevcut olan tüm seyircilerimizin gelip, özellikle basketbolseverlerin gelip bizi teşvik etmelerini istiyoruz."

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Balaban ise organizasyonun önemine değinerek, "İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Hem turizm hem de ülkedeki ekonomik durumdan dolayı bu organizasyonu almamız çok önemliydi. Sağ olsun Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım da genel sekreterimiz ve basın sözcümüz Sayın Mahmut Uslu'yla beraber bu desteği verdi. Biz de hem devletimizin hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle organizasyonu almayı başardık. Ülkemize ve Fenerbahçemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.