Milli maçta büyük sürpriz!

Antalya Arena'da oynanan İsveç mücadelesi önce tribünleri tamamen dolduran futbolseverler A Milli Takımımıza müthiş destek verdi. Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza bürünen tribünlerde maç öncesi mehter ve hücum marşı çalındı. Milli Takımımızın 'Vatan bölünmez' pankartıyla çıktığı statta tribünler seramoniden önce dev bir Atatürk pankartı açtı.





Karşılaşmayı 23’ü yabancı 134 medya mensubu izliyor. Stadın dışı ve içi Türk bayrakları ile süslenirken, tribünlerdeki koltuklara toplam 32 bin 500 Türk bayrağı bırakıldı.

SURİYELİ SIĞINMACILAR MAÇA GETİRİLDİ



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gaziantep Valiliği ve Türkiye Futbol Federasyonu koordinasyonunda, Türkiye-İsveç arasındaki hazırlık maçını izlemek üzere Gaziantep’ten 22’si çocuk olmak üzere 262 Suriyeli sığınmacı maça getirildi. Stat kapıları saat 18.00’de açılınca da ilk giren onlar oldu.

Millilerimiz EURO 2016 için Nike tarafından tasarlanan yeni formalarıyla ilk kez sahaya çıktı.

Maça 1 saat kala Arda Turan tribünlere çıkarak taraftarların arasına girdi. Futbolseverler Arda Turan’a büyük ilgi gösterirken, yıldız futbolcu özel güvenlik eşliğinde tribünlerden inebildi.