Milli Takım'a yeni sponsor

EURO 2016'ya katılma hakkı kazanarak A Milli Takım'ın zoru başardığını kaydeden Demirören, “Türkiye'nin ümidini kaybettiği anda hocamız ve futbolcular yüzümüzü güldürdü. Terörü hep beraber lanetliyoruz lanetlemeye devam edeceğiz. Kamuoyu şunu bilmeli; bu vatan bölünmez” diye konuştu.

Petlas Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Özcan ise, “Millilerimizin kat ettiği her kilometrede, ilerlediği her hedefte bizim de katkımızın olacak olması gururun en büyüğü. Daima Türkiye'nin yanındayız. Millilerimize yarınki maç başta olmak üzere tüm maçlarında başarı diliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Demirören, Terim ve Özcan destek sözleşmesini imzaladı. Tören futbolcularla fotoğraf çekimiyle son buldu.

A Milli Futbol Takım'ın İsveç ile oynayacağı maç öncesi Antalya Regnum Carya Golf Spa Resort'da gerçekleşen törene, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım futbolcuları, Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan katıldı.Törende konuşan Demirören, A Milli Takım'ın EURO 2016'ya katılım sürecinde uzun ve zorlu yoldan geçtiğini söyledi.