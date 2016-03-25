Milli Takım'da 4 oyuncu kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımımızın dün İsveç ile Antalya Arena'da oynadığı mücadelede ayağına aldığı darbeyle sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Hakan Balta'dan kötü haber geldi...

Karşılaşma sonrası stadı koltuk değnekleriyle terkeden tecrübeli futbolcunun bugün çekilen MR'ında, sağ ayak bileği dış yan bağlarında ödem ve esneme tespit edildi.

Milli takım kampından çıkarılmasına karar verilen Hakan'ın tedavisi İstanbul'da yapılacak.

Bu arada Hakan Balta'nın yanı sıra, daha önceden sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve Serdar Aziz de kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İsveç maçında sakatlanan Hakan Balta ile daha önceden sakatlıkları bulunan Onur Kıvrak, Serdar Aziz ve Burak Yılmaz'ı kadrodan çıkardı.