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Milli Takım için görülmemiş güvenlik!

A Milli Futbol Takımı Atatürk Havaalanı'na güvenlik gerekçesiyle toplu halde gelmedi.

Milli Takım için görülmemiş güvenlik!
Haziran ayında Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı 24 Mart'ta Isveç ile oynayacağı hazırlık maçı yapmak için bugünden Antalya'ya gitti.

KENDİ ARAÇLARIYLA GELDİLER

Terör saldırıları nedeniyle ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kamp programı değiştirilen A Milli Takım futbolcu ve yöneticileri Atatürk Havalimanı'na kendi özel araçlarıyla geldi. Güvenlik gerekçesiyle toplu halde gelmeyi tercih etmeyen kafile için polisin önlem aldığı da görüldü. Milli Takım THY'den kiralanan özel bir uçakla bugün saat 12.00'de Antalya'ya hareket etti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de kendi özel aracıyla saat 11.30'da Atatürk Havalimanı THY CİP salonuna geldi ve bir açıklama yapmadı. Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, 24 Mart'ta Antalya'da İsveç ile, 29 Mart'ta ise deplasman'da Avusturya ile oynayacak.
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