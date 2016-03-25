Milli takımda Hakan Balta şoku

İsveç karşısında ilk yarıda sahanın en iyilerinden olan Hakan Balta'ya nazar değdi. Birbirinden kritik müdahaleler yapan Hakan 36.dakikada Berg'in ayağına basması sonucu yerden kalkamadı. Kenara "Beni değiştirin" şeklinde işaret yapan Hakan'ın yerine Ahmet Çalık oyuna girdi. Stadyumdan koltuk değnekleri kullanarak çıkan tecrübeli futbolcunun durumu bugün çekilecek MR ve tetkiklerin ardından netleşecek. Maçta ayağına basıldığı için sakatlanan Selçuk'un durumu da bugün belli olacak.

A Milli Takımımızın İsveç ile yaptığı özel maçta Hakan Balta sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etti.