Neymar’ın saati ortalığı karıştırdı

Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Neymar’ın Richard Mille marka saatinin sahte olduğu ortaya çıktı. Kulübünden ve sponsorluk anlaşmalarından yıllık yaklaşık 30 milyon dolar kazanan 24 yaşındaki yıldız oyuncunun, 2014 yılında Brezilya’da düzenlenen Dünya Kupası’ndaki bir basın toplantısında giydiği Richard Mille marka saatinin sahte olduğu iddia edilmişti.

Sadece sahte saat kullanan ünlü isimleri tespit eden bir Instagram hesabı, Neymar’ın 2. kez sahte saat kullandığını ortaya çıkardı. Fakewatchbusta isimli Instagram hesabı, üzerinde kuru kafa olan Richard Mille marka saatin orijinaliyle arasında büyük değişiklikler olduğunu belirterek saatin sahte olduğunu ve Brezilyalı yıldızın 2. kez farklı bir sahte saat satın aldığını iddia etti.

Hesabı kullanan kişi ayrıca, Neymar’ın kullandığı modelin çok fazla replikası olduğunu ve Richard Mille’de çalışan bir yetkiliyle iletişime geçerek saatin sahte olduğunu teyit ettiğini de belirtti.

Dünyanın en pahalı saat markalarından biri olarak gösterilen Richard Mille marka saatler fahiş fiyatları ile biliniyor. Neymar’ın kullandığı kuru kafalı modellerin fiyatları ise 500 bin dolardan başlıyor. (Sporcope)

Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Neymar’ın, 2. kez sahte saat taktığı ortaya çıktı.