Podolski'yi takıma almayın çağrısı

Gazeteci Thomas Berthold, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada "Eğer milli takıma hak eden oyuncuları çağırıyorsanız Lukas Podolski'yi çağırmamalısınız. Podolski eskisi kadar hızlı değil." dedi.

Berthold'un ardından söz alan Alman eski futbolcu Steffen Freund ise Podolski'nin milli takımda olması gerektiğini savundu.

Lukas Podolski'nin geçmiş yıllarda harika performanslar çıkardığını belirten Freund; "Almanya'nın gol yollarında farklılığa ihtiyacı var. Bu farklı Podolski yaratabilir." dedi.

Galatasaraylı Podolski, Almanya'nın İngiltere'ye 3-2 yenildiği mücadelenin 75. dakikasında oyuna girmişti.