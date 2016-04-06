Real Madrid, Ronaldo ile yolları ayırıyor

İngiltere’nin önde gelen spor kanallarından Sky Sports’un haberine göre Real Madrid ile Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, sezon sonu için yolları ayırmak konusunda el sıkıştı!

İspanya futbolunu en iyi bilen isimlerden biri olan ve genelde yazdığı iddialı haberler doğru çıkan Sky Sports’un İspanyol gazetecisi Guillem Balague’nin aldığı bilgiye göre Real, artık 31 yaşına gelen ve yıllık 21 milyon Euro verdiği Ronaldo’yu göndermek istiyor.

2018’de sözleşmesi sona erecek olan CR7’den para kazanarak ayrılmayı planlayan Los Galacticos’un, tecrübeli futbolcuyu bu konuda ikna ettiği bildirildi. Ancak haberde, her iki tarafın da şartları olduğu vurgulandı.

PSG VE UNITED DEVREDE...



Ronaldo, kendisine gelecek teklifin senelik 20-25 milyon Euro olmasını istiyor. Real de, bu yaz gelecek bir teklifin 60 milyon Euro’dan aşağı olmamasını şart koşuyor. Portekizli süperstara ve İspanyol devine de şu an bu parayı verebilecek iki kulübün, PSG ve eski kulübü Manchester United olduğu konuşuluyor.