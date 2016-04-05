Rıdvan Dilmen o kanala geçiyor

Kulislerde, ünlü yorumcunun yeni dönemde LİG TV’de yer alacağı konuşuluyor.

Rıdvan Dilmen’in Lig TV’deki Maraton programına mı katılacağı yoksa ayrı başka bir program mı yapacağı henüz netlik kazanmadı.

Bu dev transferin 2016 Avrupa Şampiyonası Finalleri öncesi açıklanması bekleniyor.

Diğer taraftan, hurriyet.com.tr'nin ulaştığı NTV Spor yetkilileri, Rıdvan Dilmen'in kanaldan ayrılacağı yönünde kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini ifade etti.

NTV Spor’da Güntekin Onay’ın sunduğu 90 Dakika programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'i, yeni sezonda başka bir kanalda göreceğiz.