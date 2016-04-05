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Rıdvan Dilmen o kanala geçiyor

NTV Spor’da Güntekin Onay’ın sunduğu 90 Dakika programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in, Lig TV'ye geçeceği iddia edildi.

Rıdvan Dilmen o kanala geçiyor
NTV Spor’da Güntekin Onay’ın sunduğu 90 Dakika programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'i, yeni sezonda başka bir kanalda göreceğiz.
Kulislerde, ünlü yorumcunun yeni dönemde LİG TV’de yer alacağı konuşuluyor.
 
Rıdvan Dilmen’in Lig TV’deki Maraton programına mı katılacağı yoksa ayrı başka bir program mı yapacağı henüz netlik kazanmadı.
 
Bu dev transferin 2016 Avrupa Şampiyonası Finalleri öncesi açıklanması bekleniyor.
 
Diğer taraftan, hurriyet.com.tr'nin ulaştığı NTV Spor yetkilileri, Rıdvan Dilmen'in kanaldan ayrılacağı yönünde kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini ifade etti.
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