Sneijder'den şok sözler

Sneijder sakatlığıyla ilgili olarak, "Sakatlığımın ne kadar ciddi olduğunu yapılacak testlerden sonra göreceğiz. İngiltere'ye gitmeyeceğim. Maç içerisinde ağrılar arttığı için bırakmak zorunda kaldım" dedi.

36. dakikada kas sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Wesley Sneijder, "2 yıldan daha uzun bir süredir sakatlanmıyordum. Şimdi ise bunu yaşadık. Belki de, Türkiye'de yaşanan olaylardan ötürü yaşadığım stresle alakalıdır. Durumların iyi olmadığını biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kendisi ve Arjen Robben'in İngiltere maçında oynamayacak olmasının aynı zamanda bir avantaj olduğunu söyleyen Sneijder, "Genç oyuncular için bu çok büyük bir fırsat ve tecrübe olacak." diyerek sözlerini noktaladı. (sporx)

Fransa'ya 3-2 yenildikleri hazırlık maçında sakatlanan Hollanda Milli Takımı'nın Galatasaraylı yıldızı Wesley Sneijder, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.