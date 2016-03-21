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Şok! Dünya yıldızı hırsız mı?

Manchester United’ın yıldız futbolcusu Wayne Rooney’nin “hırsızlık” yaptığı iddiası İngiltere’de büyük yankı uyandırdı.

Şok! Dünya yıldızı hırsız mı?
Mayıs 2014’te Wembley Stadı’ndaki NIKE’a ait VIP locada görüntülenen Rooney’nin aldığı eşyaları bir poşete koyduğu görülüyor. Ancak işin ilginç yanı Rooney’nin aldığı bir ayakkabıyı pantolonunun arkasına sıkıştırması oldu.İngiliz yıldızın çaldığı ayakkabıların efsane maratoncu Paula Radcliffe’e ait olduğu ve pek çok ünlü sporcu tarafından imzalandığı belirtilirken, iddialar üzerine Rooney’nin avukatları, “müvekkilimiz masumdur. O odadan hiçbir şey almamıştır” şeklinde bir açıklama yaptı.Wembley yönetimine yakın bir kaynak Rooney’nin odadan hiçbir şey almadığını söylerken, yetkililer ise görüntülerin nasıl sızdırıldığını araştırıyor. 

Wayne Rooney, İngiliz devi Manchester United’dan haftada 300 bin pound (1.2 milyon TL) kazanıyor.









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