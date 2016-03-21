Süper Lig kulüplerinden flaş karar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Göksel Gümüşdağ, "Önümüzdeki hafta tüm lig maçlarına "Teröre Hayır" pankartıyla çıkılacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın başkan ve yöneticilerinden oluşan Kulüpler Birliği heyetini kabul etti.

Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşme 15.30'da başladı. Toplantıda ülke genelinde yaşanan terör olayları, güvenlik nedeniyle ertelen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ve Süper Lig A.Ş. konularının görüşüldü.





Toplantının ardından açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ şöyle konuştu;

- Önümüzdeki hafta maçlara 'Teröre hayır' pankartıyla çıkacağız. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü vardı. Bu beraberliği Cumhurbaşkanımızın önünde de sergilemek istedik. Size verdiğimiz kolkola destek görüntüsünü Cumhurbaşkanımızın huzurunda göstermiş olduk.

- Tüm kulüp başkanları tek tek söz aldı. Terörü lanetlediklerini söylediler. Bu süreçte de bundan sonra da 'Tek güç tek ses' olacağımızı ifade ettik. 18 Süper Lig kulübünün ıslak imzalı mütabakat zaptını sunduk.

- Demirören ve yönetim kurulu ile imzalanan belgeleyi takdim ettik. Kendisi de gerek Başbakan ille gerek Spor Bakanı ile irtibata geçeceğini söyledi.

- Kulüpler Birliği Vakfı son zamanlarda tu tarz olaylarda duruşunu gösterdi. Biz Silahlı Kuvvetlerimizin verdiği mücadeleye destek veriyoruz.

- Derbinin oynanmaması kamuoyunda açıklandığı gibi.. Özel bir konuşma olmadı. Bence doğru oldu.