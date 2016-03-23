Tugay Kerimoğlu'nun zor günleri

Geçtiğimiz günlerde yardımcı antrenör Mehmet Gönülaçar ile yollarını ayıran yeşil sarılı kulüp, Kerimoğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Sedat Yeşilkaya'nın görevine son verdi.

Teknik direktörlük deneyimine Şanlıurfaspor'da başlayan Tugay Kerimoğlu bir türlü beklentilere karşılık veremedi.

Devre arasında 13 oyuncuyla yollarını ayırıp 15 transfer yapan, bun rağmen taraftarla yıldızı barışmayan genç teknik direktör, tribünlerle sıkıntı yaşayan yardımcısı Mehmet Gönülaçar'ın görevine son vermişti.Şanlıurfaspor'daki son kurban sportif direktör Sedat Yeşilkaya oldu. Kadroda yapılan büyük revizyondan sorumlu tutulan Yeşilkaya'nın görevine son verildi. Tugay Kerimoğlu böylece yalnız kaldı. Camia Kerimoğlu'nun da istifa etmesini bekliyor.

Tugay Kerimoğlu Şanlıurfaspor'da çıktığı 14 lig maçında yalnızca 3 galibiyet alabildi.