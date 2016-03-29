Türk Telekom Cristiano Ronaldo ile anlaştı

GSM operatörleri 1 Nisan’dan itibaren Türkiye’de 4.5G’ye geçiş için hummalı bir şekilde çalışıyor. Yatırımlar yapıldı, SİM kartlar değiştirildi, reklamlarla yeni ve hızlı dönem öne çıkarıldı.

Vatan Gazetesi’nden Necla Dalan’ın haberine göre 4.5G ile ilgili en ilginç reklamlardan birine Türk Telekom imza atacak. Zira Türk Telekom, tabir yerindeyse yeni reklam yüzüyle rakiplerine önemli bir gol atacak. Rami Aslan yönetimindeki Türk Telekom Grubu, yeni dönemi ve 4.5G’yi anlatmak için dünyanın en ünlü futbolcularından Real Madrid’in oyuncusu Cristiano Ronaldo ile anlaştı. 7 numaralı formayı giyen ve geçen yıl 62 milyon euro kazanan Ronaldo’nun bu anlaşmadan aldığı ücret açıklanmadı. Ancak sektörde Ronaldo’ya birkaç milyon dolarlık ödemenin yapıldığı konuşuluyor.

EN ZENGİN FUTBOLCU

Goal.com’a göre, en varlıklı futbolcular listesinin ilk sırasında, Read Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo yer aldı. 2014 yılında 148 milyon euro olan kişisel servetini 62 milyon euro artırarak 210 milyon euroya çıkaran Ronaldo, birçok markanın reklam yüzü. Nike ile sponsorluk anlaşması olan futbolcu, şampuandan cep telefonuna dünyaca ünlü birçok markanın da reklamlarında rol alıyor.

İSRAİLLİLER ‘FASTER THAN RONALDO’YU KULLANDI

TELEKOM sektörü ünlü yıldız Cristiano Ronaldo için yabancı değil. Suudi Arabistanlı bir iletişim şirketinin reklamı için 1.1 milyon euro aldığı konuşulan Cristiano Ronaldo, bir süre önce İsrailli bir telekom firmasının da reklamlarında rol aldı. Reklamda operatörün abonelerine sunduğu internet erişim hızı “Faster than Ronaldo” sloganıyla anlatıldı.

Ronaldo’nun göründüğü tanıtım reklamı dönmeye başlarken “Duyduk ki Ronaldo’ya hız lazımmış. Çaresi de Türkiye’deymiş. Peki o eski efsane hızına nasıl kavuşur? Tahminini tweet at, sürprizlere hazır ol” deniliyor. Twitter’da tahminler alınıyor. Medya365.com’a göre Ronaldo geçen yıl reklam ve sponsorluk gelirleriyle birlikte 62 milyon euro kazandı.