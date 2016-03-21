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Türkiye'ye Zlatan Ibrahimovic şoku! Resmi açıklama..

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye ile 24 Mart Perşembe günü Antalya'da yapacakları özel maçın kadrosunda yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in olmayacağını açıkladı.

Türkiye'ye Zlatan Ibrahimovic şoku! Resmi açıklama..
Stockholm'deki Fredens Arena'da yapılan antrenmandan sonra basın toplantısı düzenleyen Hamren, Türkiye'ye gitmekten korkmadığını belirterek, "Ibrahimovic Türkiye'ye götürülmeyecek. Bu kararın terörle ilgisi yok. Ibrahimovic üst üste maç oynadığı için biraz yorgun ve Türkiye maçı için kendisine izin verdik. Fransa'da Ibrahimovic'e ihtiyacımız var. Ibrahimovic şu anda süper bir forma ulaştı.

O formunu koruması için zaman zaman izin vererek dinlendireceğiz.” diye konuştu. 
İsveçli gazetecilerin Türkiye'deki terör olaylarıyla ilgili soruları üzerine Hamren, “Benim işim futbol. Türkiye'nin futboluna da yakın ilgi duyuyorum. Siyasetle işim olmaz. Perşembe günü Türkiye maçında sahada olacağız. Milli takım yetkilileri Türk yetkililerle sık sık güvenlik konularını konuşuyorlar. Şu anda bir sorun yok.” dedi. 

Kasımpaşalı Andreas Isaksson'un rahatsızlığı nedeniyle kampa katılamadığını ve İstanbul'da kaldığını aktaran Hamren, milli kalecinin yarın kampa katılacağını umduğunu söyledi.  Öte yandan İsveç Milli Futbol Takımı, 24 Mart Perşembe günü Antalya'da Türkiye ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İbrahimovic 15 dakika ısınma hareketlerinin ardından antrenmanı bıraktı.
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