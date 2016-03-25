Yılın transfer bombası Mesut Özil ve Arda Turan...

Real Madrid'den Arsenal'a 2013'te transfer olan Mesut'un sözleşmesinde İspanya'ya dönmesi halinde önceliğin Real Madrid'de bulunduğu maddesi var. Ayrıca Arsenal, Mesut'u 50 milyon Euro'dan fazla bir bonservis bedeli ile satarsa bu paranın %33'lük rakamı da Madrid ekibinin kasasına gidecek. Yani bir bakıma Barcelona, Real Madrid'e ödeme yapmış olacak; tabii ki Real Madrid, Mesut'u transfer etmek istemezse...

Öte yandan Arsenal'ın Barcelona'nın ilgisine kayıtsız kalmadığı da yazıldı. Habere göre Arsenal, Barcelona'dan Munir, Sandro ve Arda Turan'la ilgileniyor. Olası bir Mesut Özil görüşmesinde bu oyuncuların takasta isteneceği belirtildi. Barcelona'nın Arda'nın ayrılığına yaş / /maliyet açısından sıcak bakıldığı özellikle ifade edildi.

Mesut Özil bu sezon Arsenal ile 33 maça çıkıp 19 asist yaparak müthiş bir başarı gösterdi. Alman milli oyuncunun 7 de golü bulunuyor.



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Barcelona gelecek sezon ses getirecek bir transfer için kolları sıvadı. Jaoquin Morata imzalı haberde, Barcelona yöneticisi Roberto Fernandez Mesut'u Barcelona'ya getirmek için operasyona başladı. Oyuncunun Londra'da artık mutsuz olduğu ve kupa kazanmak için başka bir takıma gitmek istediği belirtilirken hayalinin de yeniden La Liga'ya dönmek olduğu vurgulandı. Haberde, Mesut'un Barcelona'nın kıskacına girmesine karşın bu transferde ciddi bir Real Madrid probleminin olduğu da vurgulandı.