Yılın transfer bombası! Trabzon'a...

Çaykur Rizespor’un tecrübeli forveti Leandro Kweuke, Akhisar Belediyespor’un golcü ismi Rodallega ve son olarak da Antalyaspor kulübünde mutsuz olan 35’lik Samuel Eto’o'nun yanısıra Niasse’yi de kiralamayı planlayan Bordo Mavililer bu oyuncularda yaşanması muhtemel olumsuzluklar üzerine Fernandao üzerinde yoğunlaştılar.



Türkiye’ye ilk adımını Bursaspor ile atan, Şenol Güneş yönetimindeki kadroda takımda gol kralı olarak geçen sezon Fenerbahçe’ye geçen Fernandao, bu sezon 18 kişilik kadroya bile girmekte zorlanıyor.



Dick Advocaat’ın oyun sisteminde yer almayan bu futbolcu için Trabzonspor’un hızla devreye girip, işi bitirme çabası göstereceği belirtiliyor.

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AZİZ YILDIRIM KABUL EDER Mİ?



Fernandao transferindeki en önemli engel olarak 3 Temmuz süreci nedeniyle Trabzonspor ve Aziz Yıldırım ile aradaki gergin ilişkiler kabul ediliyor. Yıldırım’ın bu noktada Fernandao’yu, Bordo-Mavili kulübe vermek istemeyeceği yorumları yapılırken, hatırlı aracılar ve resm itemaslarla bu sorunun aşılmasına çalışılacak.



Fernandao’nun en verimli olduğu dönemde takımda hiç yer bulamaması nedeniyle ayrılmaya sıcak baktığı dile getiriliyor. Yönetim gerekirse kiralama formülünü de devreye sokarak işi bitirmeyi, en azından sezon sonuna kadar rahat etmeyi planlıyor.