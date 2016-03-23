Survivor'da veda eden isim belli oldu



Ada konseyinde yapılan sms oylaması sonucunda Survivor ünlüler takımında İbrahim Yattara haftanın birincisi oldu. Yattara adaya veda etmesi yönünde Nagihan’ın adını söyledi. Bu sonuçla Yılmaz Morgül, yunus Günçe, Eda Akkaya ve Nagihan arasından en az oyu alarak yarışmaya veda eden kişi Eda Akkaya oldu.

Halkın verdiği oylarla bu haftanın birincisi Yattara elemeye çıkmak üzere dördüncü adayı Nagihan olarak belirledi. Nagihan, Yunus Günçe, Eda ve Yılmaz Morgül arasında geçen oylamada en az oyu alarak adaya veda eden isim Eda oldu.











SURVİVOR ÜNLÜLER SMS SIRALAMASI SONUÇLARI

Survivor ünlüler takımı 4 kez SMS oylamasına çıktı. Bu hafta yapılan SMS oylamasında Avatar Atakan geçen haftanın birincisi olduğu için yer almadı. İşte ünlüler takımının bugüne kadar ki SMS sıralaması sonuçları;

1. İbrahim Yattara

2. Ezgi Avcı

3. Nagihan Karadere

4. Yılmaz Morgül

5. Yunus Günçe

6. Eda Akkaya (elendi)

7. Mehmet









NAGİHAN KARADERE BOMBASI

İbrahim Yattara SMS birinciliği kadar verdiği isimle de bombayı patlattı. Yattara 'Arkadaşlarıma ihanet etmek istemiyorum o yüzden ben Nagihan ismini söylüyorum' dedi.

YUNUS GÜNÇE ŞOKE ETTİ



Survivor'da Tuğba Özay tarafından ismi elenmek üzere verilen Yunus Günçe sergilediği tutumla şoke etti. Yunus Günçe ismini yazan Tuğba Özay ve Nagihan Karadere'ye yanaştı. Avatar Atakan'a tavır koyan Yunus Günçe bu ani rota değişikliği ile şaşkına çevirdi.

Dokunulmazlık oyununu ünlülerin kaybetmesi sonrasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu ünlüler takımından Tuğba Özay kazandı. Yapılan ada konseyinde en çok ismi yazılan kişi olan aynı zamanda elenmesi için ilk belirlenen aday Yılmaz Morgül oldu. Survivor Ünlüler takımında dokunulmazlık oyununu kazanarak isim söyleme hakkı elde eden Tuğba Özay elenmesi için Yunus Günçe‘nin adını söyledi. Sonrasında yapılan sms oylaması sonucunda haftanın birincisi Atakan oldu ve isim söyleme hakkı kazanan Atakan, Eda Akkaya‘nın adını söyledi. Böylelikle yarışmaya veda edecek 3 isim Yılmaz Morgül, Yunus Günçe ve Eda Akkaya oldu.