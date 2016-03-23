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Dağ yola böyle aktı

Çin'in Hunan eyaletinde bir dadan tonlarca toprak ve kaya parçalarının yola aktığı heyelanın görüntüleri korkuttu.

Dağ yola böyle aktı
Çin'in Hunan eyaletinde bir dadan tonlarca toprak ve kaya parçalarının yola aktığı heyelanın görüntüleri korkuttu. 


Hunan eyaleti Yiyang kentinde 18 Mart tarihinde korkunç bir heyelan meydana geldi. Anhua Dağı'nda aşırı yağışlar nedeniyle gevşeyen tonlarca toprak ve kaya parçası, Çin Ulusal Karayolu'na aktı. Onlarca ağaç ve elektrik direğini yerinden söküp beraberinde sürükleyen heyelan an be an görüntülendi. Heyelanın önceden fark edilmesi ise büyük bir faciayı önledi. 


Heyelan nedeniyle kapanan karayolu, uzun uğraşlar sonucu açılırken, korku dolu anların görüntüleri, sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi.

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