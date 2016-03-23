Rüzgarın azizliğine uğradı

Bu ilginç olayın görüntüleri, o sırada park halinde bulunan bir aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Rusya'nın Hantı-Mansiysk kentinde ellerinde alışveriş poşetleri, evine doğru yürüyen adam, karlı zeminde fırtınada zor anlar yaşadı.Hantı-Mansiysk kentinde fırtınalı bir havada alışverişe çıkıp elinde çöp poşetleriyle evine dönmek isteyen adam, fırtınanın azizliğine uğradı. Karlı zeminde fırtına adamı savurdu. Yerler kaygan olduğu için durmakta güçlük çeken adam, kendisini yüzükoyun yol kenarında karların içerisinde buldu.