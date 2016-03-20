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Sevimli köpeğin motosiklet keyfi

Endonezya'nın Manado kentinde sevimli bir köpeğin, gözünde güneş gözlüğü, arkasında sahibi dümenine geçtiği motosikleti kullanırken çekilen görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sevimli köpeğin motosiklet keyfi
Endonezya'nın Manado kentinde sevimli bir köpeğin, gözünde güneş gözlüğü, arkasında sahibi dümenine geçtiği motosikleti kullanırken çekilen görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü. 
Video paylaşım sitesi Youtube'de paylaşılan bir video, büyük ilgi gördü. Endonezya'nın Manado kentinde çekildiği belirtilen görüntülerde, sevimli bir köpek, sahibinin önünde, hareket halindeki motosikletin dümeninde görülüyor. Köpeğin ön patilerini gidonunun üzerine koyduğu motosiklet, trafikte tam gaz ilerliyor. Trafik yoğunluğunun arttığı bölgeye gelindiğinde sürücü motosikleti devralıyor. 

Bu ilginç olay, yoldan geçen bir sürücü tarafından saniye saniye kaydediliyor. 




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