Ağabeyi ve eniştesi cinsel istismarda bulundu

Ağabey ve enişte tutuklandı

A.G.'nin ifadesinin ardından gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen ağabey H.G., geçen 23 Mart günü tutuklandı.

O sırada Konya'da bulunan ve olayın ortaya çıkmasının ardından kaçtığı öne sürülen eniştesi H.P. de geçen 28 Mart günü Ankara'da gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ablası yatakta görmüş

Suçlamayı kabul etmeyen enişte H.P.'nin de ifadesinde, eşi E.P.'nin kardeşi A.G.'nin kardeşi tarafından tecavüze uğradığını söylediğini ve bunu öğrenince de durumu polise anlatacağını söylemesi üzerine kendisine iftira atttıklarını ileri sürdü. H.P.'nin eşi E.P. de ifadesinde, kız kardeşi A.G. ve eşi H.P.'yi çıplak halde yatakta gördüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Olayın ardından A.G., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Olay, A.G.'nin rehber öğretmenine, ağabeyi ve eniştesinin kendisine geçen yıl tecavüz ettiğini söylemesi, öğretmenin de Cumhuriyet Savcılığı'na durumu bildirmesiyle ortaya çıktı. A.G.'nin ifadesinde, köydeki evlerinde ağabeyi tarafından tecavüze uğradığını ve geçen yıl bahar aylarında annesi I.G. ile birlikte tarlada çalışmak üzere Kastamonu'da oturan ablası E.P.'nin yanına gittiğini, annesi döndükten sonra bir süre daha kendisinin ablasında kaldığını ve bu sırada eniştesi 2 çocuk babası H.P.'nin de kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği öğrenildi. Alınan doktor raporunda da A.G.'nin cinsel istismara uğradığı saptandı.