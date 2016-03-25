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'Annemden özür diliyorum' deyip surlardan atladı

Niğde Kalesi’nin surlarına çıkan 18 yaşındaki Derya Y., “Annemden özür diliyorum, anneme onu sevdiğini söyleyin” diyerek 50 metre yükseklikten kendini aşağı bıraktı. Genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'Annemden özür diliyorum' deyip surlardan atladı
Tarihi Niğde Kalesi’nin surlarında bir genç kız gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
 
Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Polisin yaklaşık 1 saate yakın ikna çabalarına rağmen Derya Y., “Annemden özür diliyorum, anneme onu sevdiğini söyleyin” diyerek kendini surlardan aşağı bıraktı.
 
Surların arasındaki çalılık alana düşen genç kız, itfaiye erleri tarafından çalılıkların arasında çıkarıldı. Yangın merdiveniyle aşağı indirilen genç kız, olay yerinde bulunan ambulansla Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
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