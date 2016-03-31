Ayaklarım diye çığlık attı

Y.P.B.’nin avukatı, hastane ve sorumlular hakkında ayrıca 100 bin liralık tazminat davası açacaklarını da belirtti.

ANESTEZİ YÜZÜNDEN SICAK SU TORBASINI HİSSETMEDİ

Bayraklı’da oturan öğretmen Y.P.B., geçen 18 Şubat’ta özel bir hastanede sezaryen ile kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sırasında belden aşağısı uyuşturulan ve doğumdan sonra dinlenmesi için odasına alınan Y.P.B., görevli hemşireye üşüdüğünü söyledi. Bunun üzerine hemşire odaya sıcak su torbası (termofor) getirip, her iki ayağının altına bırakıp gitti. Doğum sırasında verilen anestezinin etkisiyle sıcak su torbasının sıcaklığını hissetmeyen Y.P.B., sabaha karşı, narkozun etkisinin geçmesi ile topuklarında çok şiddetli ağrı, acı başlayınca durumu eşi S.B. ve yakınlarına söyledi.

SICAK SU TORBASI YAKTI

Bunun üzerine baktıklarında, sıcak su torbalarının her iki ayağını da ağır derecede yaktığı anlaşıldı. Bu durum doğumu yaptıran Dr. Sultan B.’ye bildirildi, o da hastayı bir başka doktora yönlendirdi. Dr. Ali Ö. tarafından yapılan kontrolde, Y.P.B.’nin her iki ayağında açık yara ve ağır derecede yanık oluştuğu tespit edilince bir başka özel hastaneye götürüldü, tedavisi yapıldı.

Öğretmen Y.P.B., avukatları Ersin Gülsoy ve Seyit Ahmet Akyüz aracılığıyla, olayda ihmali bulunan hastanedeki sorumlular ve hemşire hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na ’ihmali davranışla kasten yaralama ve görevi ihmal’ suçlarından suç duyurusunda bulundu. Avukat Ersin Gülsoy, savcıya verdiği şikayet dilekçesinde şunları belirtti:

GÜNLERCE TEDAVİ GÖRDÜ

"Müvekkilim bu yaralamadan sonra günlerce tedavi gördü ve halen de görmeye devam etmektedir. Doğurduğu kızını 40 gündür kullandığı ilaçlardan dolayı emziremiyor. Bebek bugüne kadar anne kokusunu ve sevgisini alamamıştır. Bu bir anne için çok acı bir durumdur. Yaralanmaya neden olan hemşire, sıcak su torbasını bırakıp gitmiş, suyun sıcaklığı konusunda ne müvekkile ne de refakatçilerine hiçbir uyarıda bulunmamış ve sonrasında geri gelerek müvekkili kontrol etmemiştir. Bu nedenle bu hemşire ihmali davranışla müvekkilimin yaralanmasına neden olmuş, ihmalen kasten yaralama suçunu işlemiştir.

"HASTA VE AİLESİ TERSLENDİ"

Olay günü nöbetçi olan sorumlu doktor da hemşireyi denetlemeyerek ve hastayı kontrol etmeyerek ’görevini ihmal’ etmiştir. Bu olay nedeni ile hastane yetkililerinden yaralanmaya neden olan hemşirenin ve sorumlu hekimin ismi istenmesine rağmen hastane yetkilileri sanki bütün kusur ve sorumluluk müvekkilimdeymiş gibi müvekkili ve ailesini terslemiştir. Olayda kusurlu bulunan görevlilerin tespit edilerek cezalandırılmalarını talep ediyoruz."

100 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Avukat Ersin Gülsoy, suç duyurusunun ardından Cumhuriyet Savcısı’nın dilekçeyi kabul ettiğini ve sorumluların ifadelerini almaya başladığını, bu kişileri Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) de şikayet ettiklerini söyledi. Avukat Gülsoy, hastane ve sorumlular hakkında da ayrıca 100 bin liralık tazminat davası açacaklarını da belirtti.

Y.P.B., olayda ihmali bulunan özel hastanedeki sorumlular ve hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu. Bahri KARATAŞ/