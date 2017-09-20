Bahçelievler'de AVM'de haraç şüphelileri yakalandı

Bahçelievler'de bir alışveriş merkezinde bir grubun işyeri sahiplerini tehdit ederek, haraç aldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, elebaşı tehditten yaralamaya kadar 7 suçtan kaydı bulunan İsmail Aksoy olan gruba yönelik operasyon düzenledi. AVM'de ofis açtıkları belirlenen İsmail Aksoy,(36) adamı Mehmet Canbiber(27) ve S.K gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda tabanca, kaşeler, senetler, makbuzlar ele geçti. Çetenin, AVM'nin özel güvenlikçilerini de tehditle devre dışı bıraktıkları tespit edildi. Diğer çete üyelerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Aksoy ve Canbiber tutuklandı. S.K. adli kontrolle serbest kaldı.