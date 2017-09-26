Baraj gölüne girdi, hayatı karardı

Battalgazi İlçesi Tandoğan Mahallesi'nde yaşayan Neslihan Yıldız, serinlemek için baraj gölüne girdi. Bu sırada Yıldız'ın ayaklarını daha öne kim tarafından atıldığı belirlenemeyen cam kırıkları kesti. Ayakları parçalanan Yıldız, yakınlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldız'a doktorlar, 3 yıl yürüyemeceğini söyledi.

Sosyal Hizmetler il Müdürlüğünden 200 TL’lik maddi yardım alan talihsiz kadın, belediyeden aldığı 60 TL’lik gıda yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Eşini 18 yıl önce kaybeden ve oğlu ile derme çatma evde yaşam mücadelesi veren Neslihan Yıldız, evinin geçimini yazma dikerek ve bulaşıcılık yaparak sağlıyor. Kıt kanat geçinmeye çalışan Neslihan Yıldız’a komşuları destek çıkıyor. Geçirdiği kaza sonrası çalışamaz duruma gelen talihsiz kadın, yardımseverlerden destek bekliyor.