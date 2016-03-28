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Beratcan'ın annesine gözaltına

İstanbul'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Beratcan'ın annesi gözaltına alındı

Beratcan'ın annesine gözaltına
İstanbul'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Beratcan'ın annesi gözaltına alındı.

Kartal'da kaybolduktan sonra öldürülmüş olarak bulunan Beratcan K.'nın katil zanlısı olarak gözaltın alınan Ersin K.'nın verdiği ifadeler doğrultusunda annesi Türkan K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beratcan'ın annesi ile Ersin K.'nın aşk yaşadığı, ikilinin arasında çok sayıda telefon görüşmesi olduğu öne sürülmüştü. 
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