Beratcan'ın katil zanlısı yakalandı

Polis tarafından günlerdir aranan şüpheli E. K.’nın izi dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa’da bulundu. E. K. sokakta yürüdüğü sırada gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Karadeniz Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen ve yakalandığında polise direnmediği öğrenilen E. K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin sorgusunun ardından 10 yaşındaki Beratcan Karakütük’ün ölümünün üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor.

VATANDAŞIN İHBARI YAKALATTI

Alınan bilgiye göre olaya ilişkin aranan servis şoförü E.K'nın yakalanması için çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin son dönemde sık görüştüğü kişileri belirleyerek, teknik takibe aldı.

KIZ ARKADAŞININ EVİNİN ÖNÜNDE YAKALANDI

Şüphelinin fotoğraflarının basında yer almasının ardından polisi arayan bazı vatandaşlar da E.K'ya benzeyen bir kişiyi Gaziosmanpaşa'da gördüklerini bildirdi. Emniyet yetkilileri, özellikle son 24 saatte bu yönde çok sayıda ihbar alınması üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı. E. K.’nın eskiden tanıdığı kız arkadaşının da bölgede oturması sebebiyle şüphelinin ona ulaşmaya çalıştığının değerlendirildiği belirtildi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibinden birinin, Gaziosmanpaşa’da sokak üzerinde yürüyen şüpheliyi fark ederek gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ilçedeki bir hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

E.K'nın işlemleri devam ediyor.

Kartal Yıldız İşçimenler İlkokulu öğrencisi Beratcan Karakütük'ün 9 Mart'ta okuldan çıktıktan sonra eve dönmemesi üzerine ailesi polise kayıp müracaatında bulunmuş ve arama çalışması başlatılmıştı. Beratcan'ın cesedi, 23 Mart'ta Tuzla Tepeören'deki ormanlık alanda bulunmuştu.

İstanbul Kartal'da kaybolduktan 15 gün sonra Tuzla’da cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük’ün ölümüyle ilgili bir numaralı şüpheli olarak aranan servis şoförü E.K. polis tarafından Gaziosmanpaşa’da bir sokakta yürüdüğü sırada gözaltına alındı. Şüphelinin fotoğraflarının basında yer almasının ardından polisi arayan bazı vatandaşlar E.K.'ya benzeyen bir kişiyi Gaziosmanpaşa'da gördüklerini bildirdi. Bunun üzerine çalışmasını Gaziosmanpaşa'da yoğunlaştıran polis ekipleri, E.K'nın bir kız arkadaşının evinin bu ilçede olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin operasyonunda, E.K. arkadaşının evinin önünde yakalandı.