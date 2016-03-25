Beratcan'ın ölümünde şok iddia

Çocuğun kaybolmasının ardından polis, Beratcan Karakütük’ün okulunun bulunduğu sokak ile geçtiği güzergâhtaki tüm güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi. Beratcan’ın son olarak, okul servisine bindiği tespit edildi.

Anne Türkan Karakütük’ün önce “Oğlumu, eski işyerinde birlikte çalıştığım Ersin K. kaçırmış olabilir” şikâyetinde bulunması, ardından da şikâyetinden vazgeçmesi, Ersin K.’yı olayın bir numaralı şüphelisi yaptı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ile Cinayet Masası ekipleri, ortaklaşa soruşturma başlattı.

Beratcan’ın okuluna öğrenci taşıyan servislerden birinin şoförlüğünü yapan Ersin K.’nın cep telefonunun, Beratcan’ın kayboluşundan sonraki süreçte Tuzla’dan sinyal verdiği görüldü.

Dün de araç takip sistemi GPRS’den, Ersin K.’nın minibüsünün Tuzla’da ormanlık arazi yakınında olduğu tespit edildi.



ANLAYINCA KAÇTI

Minibüsün yanına giden polis ekipleri, servis şoförünün, yakalanacağını anlayınca cep telefonunu da araçta bırakarak kaçtığını tespit etti.

Hemen bölgede araştırma başlatıldı. Küçük çocuğun cesedi ormanlık alandaki bir su kanalında bulundu.

Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Beratcan’ın cesedinde yapılan otopsi, küçük çocuğun kaybolduğu gün boğularak öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

Öte yandan, katil zanlısı olarak aranan servis şoförü Ersin K.’nın, Beratcan’ın annesinin ayrılmak istediği sevgilisi olduğu iddia edildi. İddiaya göre anne, servis şoförü sevgilisinden ayrılmak istedi.

Ayrılığı kabul etmeyen servis şoförü de anneden intikam almak için küçük çocuğu kaçırıp öldürdü. İncelenen telefon kayıtlarında, anne ve katil zanlısı arasında telefon görüşmeleri olduğu öne sürüldü.

Polis, Ersin K.’nın servis minibüsünde çalışan hostesin de bilgisine başvurdu. Hostesin, Beratcan’ın kaybolduğu gün servise bindiğini anlatarak, “En son saat 14.05’te son öğrenci indi. Ben de indim. Daha sonra Beratcan’ın kaybolduğunu öğrendim” dediği öğrenildi.

4 yıl önce eşinden ayrıldığı ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Ersin K.’nın, Beratcan’ın cesedinin bulunduğu gün “Annem hasta” diyerek işyerinden maaşını erken aldığı tespit edildi.

GAZETE HABERTÜRK

İstanbul Kartal’da 9 Mart’ta kaybolmasından 15 gün sonra Tuzla’da bir ormanlık alanda su kanalında cesedi bulunan Yıldız İşçimen İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Beratcan Karakütük’ün öldürülmesinin ardındaki sır perdesi aralanıyor.