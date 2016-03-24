Beratcan'n katili her yerde aranıyor

Okul çıkışında Beratcan Karakütük'ü aracına aldıktan sonra öldürdüğü üzerinde durulan şüphelinin iki gün önce evinin yakınlarında yapılan bir başka operasyon sırasında polisin kendisini almaya geldiğini sanıp ortadan kaybolduğu da ortaya çıktı.



ANNE İLE TELEFON KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

Şüpheli ile çocuğun annesi arasında telefon kayıtları tespit edildiği kaydedildi.

15 GÜN SONRA SU KANALINDA BULUNMUŞTU

İlkokul öğrencisi Beratcan Karakütük'ün kaybolmasının ardından ailesi ve polisin yanı sıra vatandaşlar da seferber olmuştu. Olayla ilgili yapılan her türlü ihbar değerlendirilirken, çevrede yapılan özel eğitimli polis köpeğinin de katıldığı çalışmalarda sonuç alınamamıştı. Polis, yaptığı çalışmalarda talihsiz çocuğun cesedini Tuzla, Tepeören köyü piknik alanında bulmuştu. Yapılan ilk incelemede Beratcan Karakütük'ün boğularak öldürülmüş olma ihtimali öne çıkmıştı.

Kartal'da 15 gün önce ortadan kaybolan ve dün gece Tuzla'da ormanlık alanda ölü bulunan Beratcan Karakütük'ün katil zanlısı olduğu idida edilen servis şoförü her yerde aranıyor.