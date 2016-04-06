Beyoğlu’nda korkunç cinayet

Olay, Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi üzerindeki İSPARK Otoparkı’nda gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otoparktan çıkan 34 ZA 3537 plakalı araç sürücüsü görevliye çıkış parası için 100 TL verdi. Bu sırada otopark görevlisi Necmettin Yanık sürücüye bozuk parasının olmadığını söyledi. Aracın arka koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle Necmettin Yanık’a ateş etti. 2008 yılından bu yana İSPARK’ta çalışan 45 yaşındaki 3 çocuk babası Necmettin Yanık boynundan ağır yaralandı.





Otoparktan çıkan araç bir anda hareket etti ve olay yerinden hızla uzaklaştı. Otoparkta bulunan diğer görevliler durumu hemen polis ve ambulansa bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, boynundan ağır yaralanan otopark görevlisi ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Necmettin Yanık’ın yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ ARAÇ OLAY YERİNE GERİ GELDİ

Polis ekipleri kaçan aracı yakalamaya yönelik çalışma yaparken, aranan araç olay yerine geri geldi. Araçtan inen ve ismi öğrenilemeyen iki kişi polise olayı kendilerinin gerçekleştirmedkilerini arka koltukta oturan üçüncü arkadaşlarının yaptığını iddia etti. Olayı gerçekleştirdikten sonra hareket ettiğini belirten sürücü arka koltukta oturan arkadaşının kendisini yolda indirmesini istediğini belirtti. Arkadaşını indiren sürürücü tekrar olay yerine geldiğini söyledi. Polis ekipleri iki kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürürken, olayı gerçekleştiren kişiyi de yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine geri gelen araç polis tarafından detaylı incelendi.