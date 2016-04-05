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Bilgi Üniversitesi'nde öğrenci intiharı

İstanbul Beyoğlu Dolapdere'deki Bilgi Üniversitesi'nde Lojistik bölümü öğrencisi Bora Ocak okulun terasından atlayarak intihar etti

Bilgi Üniversitesi'nde öğrenci intiharı
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğrenci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre Lojistik bölümü öğrencisi Bora Ocak (22) dün saat 16:25'de okulun terasından kendini aşağıya bıraktı. Onlarca öğrencinin gözü önünde yaşanan olayda yerde kanlar içinde yatan Ocak'ın yanına öğrenciler ve görevliler koştu.
 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bora Ocak'a ilk müdahalede bulundu, ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ocak tüm çabalara ramen kurtarılamadı ve hayatın kaybetti. Olayla ilgili olarak başlatılan adli soruşturma sürüyor. 
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