Bingöl'de sürücüler doktora koştu

Bingöl Aile Hekimleri Derneği (BİNAHED) Başkanı Dr. Mahsum Erdoğmuş, ehliyet yenileme işlemlerine yönelik yazılı basın açıklaması yaptı. Asılsız iddialar yüzünden Aile hekimliklerinde gereksiz yoğunlukların oluştuğunu belirten Erdoğmuş, “İlimizde ehliyet değişimi için gerekli olan sürücü sağlık raporları müracaatlarında son tarih 31 Aralık 2020 tarihi olmasına rağmen 2 gündür fısıltı gazetesi yalan haberleri yüzünden gereksiz bir yoğunluk yaşanmaktadır. Hem hekimlerimiz gereksiz yoğunluk yüzünden sağlıklı değerlendirme yapamamakta hem de vatandaşlarımız mağdur olacakları korkusuyla gereksiz tedirginlik yaşamaktadırlar. Sürücü olur sağlık raporlarının muayenesinin 1. Basamak hekimlerinden alınıp kurul raporlarına dönüştürüleceği haberi tamamen yalan ve asılsızdır. Bakanlığımız müdürlüğümüz ve derneklerimiz aracılığıyla yapılmayan bu tür haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir” dedi.

Yeni ehliyetlerin değişimi için sürücü olur sağlık raporlarının, aile hekimlikleri, devlet haneleri ve özel hastanelerden gerekli muayeneler yaptırarak alınabileceğini belirten Erdoğmuş, şunları söyledi:

“Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 31 Aralık 2020 tarihine kadar (5 yıl içerisinde) 24 milyon mevcut ehliyetler, yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilecek. Bu değişiklik için vatandaştan, 15 lira belge bedeli, 1 biyometrik fotoğraf, parmak izi ile ‘sürücü olur’ sağlık raporu istenecek.”

Ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücülerin yapması gerekenler hakkında bilgi veren Erdoğmuş, “Vatandaş ilk olarak kendi aile hekimine müracaat edecek. Aile sağlığı merkezlerinde bulunan Sürücü Sağlık Beyan Formunu eksiksiz dolduracak ve beyanın doğruluğuna dair imza verecek. Sürücü olabilir sağlık raporuna yapıştırılmak üzere 1 adet fotoğrafı kendi aile hekimine muayene olmaya giderken götürecek. Yapılan muayene sonucu, geçmiş sağlık bilgilerinin taranması, geçmişte kullandığı ilaçları değerlendirilen vatandaş mesela ortopedi - fizik tedavi - göz- kbb - nöroloji ya da psikiyatri gibi bölümlerden aile hekiminin yönlendirdiği poliklinik olursa ilgili uzman hekime muayene olup uygundur imzası alması gerekecektir. Vatandaş sürücü olur sağlık raporunu 2. Basamak sağlık kuruluşundan (devlet hastanesi) veya özel hastanelerden de gerekli muayenesini yaptırarak alabilir. Kullandığınız protez varsa muhakkak aile hekiminizi bilgilendirin, bu protezlere gözlük de girmektedir yani gözlük kullanıyorsanız aile hekiminize muayene olurken yanınızda muhakkak bulundurmanız gerekmektedir. Bunların haricinde sürekli kullandığınız ilaçlar, kronik hastalıklar (sürekli - devamlı rahatsızlıklarınız) mesela şeker, kalp, tansiyon, sara nöbetleri, uyku problemleri, işitme ve görme ile ilgili problemleriniz varsa muhakkak ama muhakkak bilgilendirmelisiniz” diye konuştu.

Dedikoduları duyanlar Aile Hekimlerine akın ederken, BİNAHED Başkanı Dr. Mahsum Erdoğmuş iddiaların asılsız olduğunu söyledi.