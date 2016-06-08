Büşra Özakalın, kazada can verdi

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafik kontrolörü olarak görev yapan ve 'Çaresaz Grubu'nun solisti 29 yaşındaki Büşra Özakalın, Çankaya Akay Kavşağı tünelinde gece saatlerinde kendi kullandığı araçla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine duvara çarptı.



Çarpmanın etkisiyle Özakalın, otomobilinin içinde sıkıştı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özakalın, sıkıştığı araçtan olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.



Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



