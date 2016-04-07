Cansel'i ölüme sürükleyen öğretmen 'pişmanım' dedi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Nevşehir Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Bayram Ö, Cansel Buse K'nin babası Mustafa K. ve annesi Maburiye K'nin yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları, Kayseri Barosu avukatları ve sanığın eşi katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen duruşma sonunda gazetecilere açıklamada bulunan ailenin avukatı Kamil Avşaroğlu, duruşmanın 12 Nisan'a ertelendiğini söyledi. Sanığın iddianamede "cinsel istismar, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hüviyetinden yoksun kılma ve müstehcenlik" suçlarından yargılandığını ifade eden Avşaroğlu, duruşmada savcılık tarafından mütalaa verildiğini kaydetti.

Tutuklu sanığın ifadesi alındıktan sonra 3 öğrenci, 5 okul yöneticisi ve sanığın eşinin tanık olarak dinlendiğini dile getiren Avşaroğlu, "Biz esas hakkında beyanda bulunmak için süre istedik. 12 Nisan'da büyük ihtimal karar duruşması olacak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Biz de hem mütalaa hem de esas hakkında savunmalarımızı yazılı olarak bildireceğiz. Savcı reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişki yönünden de cezalandırılması yönünde talepte bulundu" diye konuştu.

Sanığın ilişkiye girdiğini doğruladığını ve pişman olduğunu belirten Avşaroğlu, eşinin ise olaya ilişkin çok fazla bilgisi olmadığı yönünde ifade verdiğini aktardı.



Avşaroğlu, okul yönetimi ile ilgili dosyanın ayrıldığını ve hala açılmış bir soruşturmanın olmadığını da sözlerine ekledi. Cansel Buse K'nin anne ve babası ise basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Lise öğrencisi Cansel Buse K, 17 Şubat'ta polis memuru babasının beylik tabancısıyla intihar etmiş, genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla matematik öğretmeni Bayram Ö. tutuklanmıştı.

Ailenin avukatı Kamil Avşaroğlu, sanığın ilişkiye girdiğini doğruladığını ve pişman olduğunu söylediğini ifade etti.