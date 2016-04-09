Dedesini satılığa çıkardı

Konya’da üniversite öğrencilerinin birbirleri ile alışveriş yaptıkları bir paylaşım sitesinde M.T. isimli bir kullanıcı dedesini bin liraya satılığa çıkardı.

M.T.’nin verdiği ilanda “Arkadaşlar dedemi satıyorum” ifadeleri yer aldı. Ayrıca M.T. verdiği ilanda alacakların kendisine ulaşabileceği yazdı.

İlana diğer öğrencilerden tepki geldi. “Nasıl bir toplum olduk bakar mısınız ya! Atalarıyla dalga geçen gençlik harikasınız” yorumları yapıldı.

Konya’da bir kişi sosyal paylaşım sitesi üzerinden dedesini satılık ilanına koydu.