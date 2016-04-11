Devrilen minibüsteki genç kız öldü

Derslerinde oldukça başarılı olan ve üniversite eğitimi sırasında internetteki sosyal paylaşım sayfasında ‘Finaller haftası, sürekli uyumak neyin rahatlığı’, ‘Tek yar yaradan’dın, gerisi yaralayan’, ‘İnsanlara düşman olmaya değmez bu hayat’, ‘Hiç kimse kendi kaderini terk edemez’ yazan Burçin Yaz’ın ölümü, Çanta Mahallesi’ni yasa boğdu.

Bugün ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninde genç kızın yakınları ayakta durmakta zorlandı. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın yanı sıra belediye meclis üyelerinin de katıldığı cenaze töreninin ardından, Burçin Yaz’ın cenazesi Çanta Mahallesi’nde toprağa verildi.

Kaza, Pazar akşamı Çorlu’ya bağlı Seymen Mahallesi’nde meydana geldi. Gencay Barış yönetimindeki 59 FK 769 plakalı yolcu minibüsü kontrolden çıktı. Yüksek lisans yapmak üzere hazırlanan, Çorlu’daki dershaneden çıktıktan sonra Silivri’deki Çanta Mahallesi’ndeki evine gitmek isteyen yolculardan Burçin Yaz, yan yatan minibüste ağır yaralandı. Yaz, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kazada Aysun Bulut da yaralandı.