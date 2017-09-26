Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Feyza Çıpa Çankaya polis haraç türkiye

Feyza Çıpa ve Kutsi'den ayrılık kararı

Şarkıcı Kutsi ile oyuncu Feyza Çıpa, 4 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Feyza Çıpa, ayrılık haberlerini doğrulayarak, "4 yıl süren ve her saniyesi çok kıymetli olan bir beraberlik yaşadık" dedi.

Bu haber kez okundu.

Feyza Çıpa ve Kutsi'den ayrılık kararı

44 yaşındaki şarkıcı Kutsi ile 32 yaşındaki oyuncu Feyza Çıpa 4 yıl süren beraberliklerini sonlandırdı. Sözcü'ye konuşan Çıpa, “Ayrıldığımız doğru. 4 yıl süren ve her saniyesi çok kıymetli olan bir beraberlik yaşadık. Son dönemlerde bazı konularda anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Bunu daha fazla sürdürmenin yersiz olduğunu düşündük ve medenice ayrılık kararı aldık. Başka unsurlar bu kararımızda etkili olmadı” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Feyza ÇıpaKutsi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.