44 yaşındaki şarkıcı Kutsi ile 32 yaşındaki oyuncu Feyza Çıpa 4 yıl süren beraberliklerini sonlandırdı. Sözcü'ye konuşan Çıpa, “Ayrıldığımız doğru. 4 yıl süren ve her saniyesi çok kıymetli olan bir beraberlik yaşadık. Son dönemlerde bazı konularda anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Bunu daha fazla sürdürmenin yersiz olduğunu düşündük ve medenice ayrılık kararı aldık. Başka unsurlar bu kararımızda etkili olmadı” dedi.
Feyza Çıpa ve Kutsi'den ayrılık kararı
Şarkıcı Kutsi ile oyuncu Feyza Çıpa, 4 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Feyza Çıpa, ayrılık haberlerini doğrulayarak, "4 yıl süren ve her saniyesi çok kıymetli olan bir beraberlik yaşadık" dedi.
26 Eylül 2017 Salı 13:51
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