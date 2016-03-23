Gülay Bursalı’nın babası konuştu

Başakşehir’de Pazartesi sabaha karşı meydana gelen olayda dizi oyuncusu 20 yaşındaki Gülay Bursalı, 10. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra harekete geçen polis, Gülay Bursalı’nın erkek arkadaşı Engin Ö.’yü gözaltına almıştı. Genç kıza tecavüz etmeye kalkarak intiharına neden oldukları iddia edilen günlük ev kiralayan C.İ. ile yanındaki kimliği tespit edilemeyen bir kişi ise aranmaya başlanmıştı.

ERKEK ARKADAŞI İFADE VERDİ

Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan Engin Ö., poliste verdiği ifadesinde "Gülay Bursalı ile sosyal medya üzerinde tanışıp konuşuyorduk. Ancak 6 ay önce ilk defa birbirimizi gördük. Arkadaş olduk. Zaman zaman bekar evlerinde kalıyorduk. Olay gecesi de birlikte eğlendikten sonra kalacak bir yer aramaya başladık. Daha önceden de ev kiraladığım C.İ.’yi telefonla aradım. Bana bir ev olduğunu ancak temizlik gerektiğini kendilerinin de bizimle birlikte geleceklerini söylediler" dedi.





"KIZLA BİRLİKTE OLACAĞIZ" DEDİLER

Birlikte eve gittiklerini söyleyen Engin Ö., "Bir süre eşyaları topladılar. Bu sırada Gülay içerdeki odaya girmişti. Daha sonra C.İ., arkadaşımla önce kendisinin beraber olacağını söyledi. Yanındaki kişi beni tuttu, telefonumu aldı. C.İ., Gülay’ın odasına girdiğinde bağrışmalar oldu. Sesler yükselince beni tutan kişi de odaya girdi. Kısa bir süre sonra da ben odaya girdim. İçeri girdiğimde Gülay pencereye çıkmış ‘bana bir şey yapmayın’ diye bağırıyordu. Ben ‘Dur, atlama’ derken kendisini boşluğa bıraktı" dedi.

Olaydan sonra C.İ. ve yanındaki kişinin kaçtığını anlatan Engin Ö’nün , "Onlar kaçınca Gülay’ın yanına aşağı indim. Polis gelene kadar başında bekledim. Sonra polis beni gözaltına aldı" dediği belirtildi.

KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Polis, şüpheli Engin Ö.’nün ifadesinde bazı çelişkiler bulunduğunu belirterek kasten adam öldürmek suçlamasıyla adliyeye sevk etti. Şüpheli Engin Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BABASI KONUŞTU

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından kızının cenazesini Hatay’a götüren baba Sinan Bursalı, “Kızımın kanı yerde kalmasın. Bu olay araştırılmalı. Her yerde intihar ettiği yazılıyor ama belki de kızım öldürüldü. Failler bir an önce bulunsun” dedi.





ADLİ TIP ÖN RAPORU:TECAVÜZ YOK



Öte yandan Adli Tıp Kurumu’nda Gülay Bursalı’yla ilgili ön adli tıp raporu tamamlandı. Raporda Gülay Bursalı’nın yüksekten düşme sonucu öldüğü tespit edildi. Genç kızın iç organlarında düşmeye bağlı hasarlar oluştuğu, ayrıca vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edildiği raporda belirtildi. Öte yandan Gülay Bursalı’nın vücudunda tecavüz edildiğine yönelik herhangi bir iz bulunmadığı , herhangi bir meni örneğinin de tespit edilmediği öğrenildi. Geniş incelemenin sürdüğü belirtildi.