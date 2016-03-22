Günlük kiralık evde dehşet

İstanbul Başakşehir, dün korkunç bir cinsel saldırı girişimi ve ardından gelen intihara sahne oldu. Günlük kiralanan bir dairede dün sabaha karşı 04.00 sıralarında yaşanan olay şöyle gelişti: Aydın Üniversitesi öğrencisi dizi oyuncusu Gülay Bursalı (20), pazar gecesi erkek arkadaşı E.Ö. ile birlikte Avcılar’daki bir mekânda eğlendi. İddiaya göre ilerleyen saatlerde E.Ö., emlakçı arkadaşı C.İ.’yi arayarak günlük ev kiralamak istediğini söyledi. C.İ. de Başakşehir’deki daireyi kiraladı. Ardından beraberinde bir arkadaşıyla birlikte sevgililerini alıp kiralanan eve götürdü.

DÖVÜP TELEFONUNU ALDILAR

Ancak kısa süre sonra C.İ. de bir arkadaşıyla “Eşyalarımı alacağım” diyerek 10’uncu kattaki daireye gitti. İkili, Gülay’ın erkek arkadaşını dövüp cep telefonunu aldı. Ardından ilk olarak C.İ., genç kadını zorla bir odaya soktu. Daha sonra kimliği belirsiz arkadaşı da odaya girdi. Bir süre sonra çıplak halde pencereye çıkan genç kadın, “Yaklaşmayın atlarım” diye bağırdı. Saldırganlar durmadı, kendini pencereden boşluğa bırakan Gülay olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİS ‘EMLAKÇI’YI ARIYOR

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası tarafından başlatılan soruşturmada polis, dövüldükten sonra cep telefonu alınan erkek arkadaş E.Ö.’yü gözaltına aldı. Olayın ardındaki cinsel saldırıyı E.Ö.’nün ifadesi ortaya çıkardı. Polis emlakçı , C.İ. ile beraberindeki kimliği belirsiz arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı. Cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Gülay Bursalı’nın tecavüze uğrayıp uğramadığı ise otopsi raporuyla kesinlik kazanacak.