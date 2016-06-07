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İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Kağıthane'de İbrahim Akyıldız, otomobilinde, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi, olayda 2 kişi de yaralandı. 

İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Kağıthane Nurtepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir motosiklet üzerindeki iki kişi, otomatik silahlarla seyir halindeki 34 NL 2356 plakalı otomobile ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği araçtaki 3 kişi ile bu sırada caddede yürüyen bir kişi yaralandı.
Saldırganlar kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 33 yaşındaki İbrahim Akyıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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İbrahim AkyıldızSilahlı Saldırı
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