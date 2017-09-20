İşte tacize uğrayan kızları döven polise istenen ceza

Alsancak'ta 10 Ağustos gecesi, kendilerini taciz eden motosikletli kişileri şikayet etmek için Alsancak Polis Karakolu'na giden iki genç kız, görevli memur O.Y. tarafından dövüldü. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Genç kızları, tacize uğrama nedenlerini giydikleri kıyafete bağlayan ve darp eden polis hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Nurettin Ulutaş tarafından hazırlanan iddianamede, polis memuru O.Y.'nin 9 aydan 3.5 yıla kadar hapsi istendi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

İddianamede, polis memuru O.Y.'nin kasten yaralama ve hakaret suçunu işlediğinin kamera görüntülerinde ve tanık ifadelerinde net olduğu vurgulandı. Polis memuru O.Y.'nin ifadesi de iddianamede yer aldı. Polis memuru, genç kızlara hakaret etmediğini, müşteki Derya Kılıç'a vurmadığını, ağzını kapatmak için üzerine yürüdüğünü ve kelepçe takmak için yere yatırdığını söyledi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından polis memuru O.Y. 9 yıldan 3.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Habertürk TV: Yasemin Güneri